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Çoban: “27 Mayıs tüm suikastlerin anası”

Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, 27 Mayıs ihtilalinin milli iradeye karşı yapılmış tüm suikastlerin anası ve kaynağı olduğunu belirtirken, 59 yıl önce hukukun katledildiğini söyledi.


Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile ilgili düşüncelerini paylaştı. 27 Mayıs darbesinin milli iradeye karşı yapılmış tüm suikastlerin anası ve kaynağı olduğunu bildiren Çoban, Hukukun 59 yıl önce katledildiğini, jakoben zihniyet tarafından demokrasinin ayaklar altına alındığını ve millet iradesinin üzerine ipotek koyulduğunu aktardı.



‘Milli irade kafese alındı'


Çoban “Türkiye'ye büyük acı yaşatmaya kodlanan askeri vesayetin sahipleri, yalanlar ve iftiralarla milli iradeyi kafese aldı, en büyük insanlık suçunu işleyerek 27 Mayıs'tan sonra kurulan düzmece mahkeme, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı darağacına gönderdi, Cumhuriyeti vesayet rejimine dönüştürdü.Vesayetin ördüğü taşlarla hazırlanan 27 Mayıs 1960 darbesini 59'ncu yıl dönümünde bir kez daha kınıyor, millet iradesinin temsilcisi olarak Hakk'ın rahmetine kavuşan Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

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