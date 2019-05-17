Çoban :'Değerler ekşitiliyor'

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Ekşi Sözlük'te 15 Mayıs tarihinde açılıp tepkiler üzerine kaldırılan öğretmenlik mesleğini aşağılayan başlık ile ilgili yargıya başvurduklarını söyledi.

Gelecek nesillerin mimarı öğretmenlerin son zamanlarda şiddetin, saldırının, hakaretin, iftiraların ve edepsizliğin mağduru olduklarına dikkat çeken Çoban, öğretmenlik mesleğinin ahlaksızca bir mukayeseye konu edilmesinin izandan ve edepten yoksun bir tutum olduğunu söyledi. Çoban, " İnsanı insan yapan değerlerin ekşitilmesinin, bozulmasının, çöpe atılmasının tavan yaptığı bir sözde internet platformunda öğretmenlik mesleği hakkında sarf edilen ahlaksız ve fütursuz yakıştırmaları şiddetle kınıyoruz. Bu yakışıksız ifadelere yer veren ve bu ahlaksızlığı yapmaktan imtina etmeyen kişi ve kişiler hakkında Eğitim-Bir-Sen olarak davacı olduk. Öğretmenlerimize karşı haddini aşan bu kendini bilmezlerle mahkemede hesaplaşacağız" dedi.

İtibarsızlaştırmanın sonucu

Bugün karşı karşıya kalınan bu durumun, öğretmenin ve öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasının bir sonucu olduğunu söyleyen Başkan Çoban, mesleğin küçümsendiği, meslek mensuplarının örselendiği, öğretmenin bilgisini ve yeteneğini sınıfa ve öğrencisine aktarma becerisinin dar kalıplara sokularak köreltildiği, toplumsal değerlerin sınav başarısı uğruna görmezden gelindiği bir eğitim sisteminin ahlaksızlığı, yüzsüzlüğü ve utanmazlığı meziyet olarak gören toplum kesiminin doğuşuna sebep olduğunu ve bu kesimin ürünlerinin, her türlü kutsala ve değere saygısızca dil uzatmayı hak olarak görebildiklerini ifade etti.