Çoban: “Milli egemenlik, başarılı eğitim modeli ile mümkün olur”

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, kalıcı milli egemenliğin başarılı bir eğitim modeli ile mümkün olacağını belirterek, “Çocuklarına sahip çıkamayan bir milletin geleceği, yarınlara ilişkin hedef ve heyecanı, daimi egemenliği olamaz" dedi.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, milli egemenliği kalıcı kılacak olan unsurun başarılı bir eğitim olduğunu söyledi.

Çoban, Milli egemenlik düşüncesinin çocuklara armağan ve emanet edilmesinin, milli ve özgür iradeye sahip çıkma düşüncesiyle sağlam ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için olduğunu kaydetti. Çoban, "Evrensel güç ve imkan kazanan kötülük, en ince psikolojik boşlukları bile kullanarak, daha kişiliğin gelişim aşamasında çocuklarımızın tertemiz ruhunu zehirliyorsa, çocuklarımıza vermemiz gereken eğitim, daha bir hayati önem arz etmektedir.

Çocuklarına sahip çıkamayan bir milletin geleceği, yarınlara ilişkin hedef ve heyecanı, daimi egemenliği olamaz" dedi.

Kalıcı egemenliğin başarılı bir eğitim sistemiyle sağlanacağını belirten Çoban, “Eğitimde başarılı olamayan milletler, savaşların olumsuz etkilerini aratmayacak uzun sefaletlere mahkum olmuştur, olmaktadır. Çünkü bilgi, tarihte olmadığı kadar yeni ve sınırsız güç kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Meclis'in açılışının 99. yıl dönümünü ve bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz"