İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan kişi, ormandaki barakada saklanırken yakalandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde ’çocuğa cinsel istismar’ suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş ceza bulunan şahıs, ormanlık alandaki barakada saklanırken yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 'çocuğa cinsel istismar' suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş ceza bulunan şahıs, ormanlık alandaki barakada saklanırken yakalandı.


Kemer JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 ayrı suç kaydı bulunan ve Alanya Yerel İlamat Masası tarafından ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A'yı yakalamak için Göynük Mahallesinde çalışma başlattı. İki günlük çalışma ve takip sonucu S.A.'nın ormanlık alanda olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, S.A.'yı saklandığı barakada yakaladı.


Gözaltına alınan S.A'nın, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.