Çocuğu ilk kez okula başlayacak ebeveynlere tavsiyeler

Kepez Belediyesi Tıp Merkezi Psikoloğu Rüya Acar Yıldız, ‘Çocuğum okula gitmeye hazır mı?' endişesi içinde olan anne ve babaları uyararak, " İlk kez okula başlayacak olan çocukların duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan uygun olup olmaması önemlidir.” dedi.

Kepez Belediyesi Tıp Merkezi Psikologu Rüya Acar Yıldız, bu yıl ilk kez okula adım atacak öğrencilerin ailelerinin kaygılarını giderecek önemli açıklamalarda bulundu. Psikolog Yıldız, çocuğu ilkokula başlayacak olan çoğu anne babanın ‘Çocuğum okula gitmeye hazır mı?' kaygısını yaşadığını söyledi.

Çocuğun okul olgunluğu değerlendirilirken duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan uygun olup olmamasının önemli olduğunu belirten Yıldız, “Okula hazırlık testleriyle çocuğun okula gitmeye hazır olup olmadığı ölçülür. Bu testlerde çocuğun yalnızca zihinsel açıdan hazır olması yeterli değildir, aynı zamanda okulun gerektirdiği kural ve sorumluluklara hazır olup olmadığı, ince motor becerilerinin ne kadar geliştiği, öz bakım becerileri açısından yeterliliği ve sosyal becerileri de ölçülür.” diye konuştu.

"İlkokula başlayacak çocuklara hazırlık testi"

Çocuğun okula başlamasının erken olduğu görülürse 66-68 ay arasındaki çocukların okula başlama zamanı velilerin dilekçesiyle 1 yıl ertelenebileceğini de hatırlatan Kepez Belediyesi Tıp Merkezi Psikologu Rüya Acar Yıldız,”Eğer çocuk 69-71 aylık ise ancak doktor raporuyla ertelenir. 72 aylık ve üstü çocuklar içinse okula gitmek zorunludur. İlkokula başlamadan önce okula hazırlık testi yaptırmak, eğer tereddüt ediyorsanız karar vermenize yardımcı olacak aynı zamanda yetersiz görülen becerilerin okul açılana kadar geliştirilmesi ve yaşanabilecek problemler açısından daha bilinçli adımlar atmanıza yardımcı olacaktır. “ dedi.