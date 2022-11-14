‘Çocuk Bakışı Organ Bağışı' resim sergisi

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde “Çocuk Bakışı Organ Bağışı” temasıyla Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde düzenlenen yarışmaya 9-15 yaş arası çocukların katılımı yoğun oldu. Resimler hastanede sergilendi. Sergi sonrası düzenlenen tören ile ilk üçe giren katılımcılara sırasıyla bisiklet, tablet ve kulaklık hediye edildi, dereceye giremeyen çocuklar içinde kitap hediye çeki verildi. Yarışmada birincilik ödülünü Fatma Çelik, ikincilik ödülünü Selin Topçu, üçüncülük ödülü ise Nisa Ceylan'ın oldu. Serginin, 1 hafta boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacağı bildirildi.

“Geleneksel hale getireceğiz”

Yaptıkları etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Hastane Kompleksi Genel Müdürü Meltem Demir, “Bu ilk yarışmamız, bundan sonra geleneksel hale getireceğiz. Katılımcılar oldukça fazla ama daha çok katılım olmasını istiyoruz. Çocuklar dünyayı değiştirecek. O nedenle spor kadar sanata da değer veriyoruz. Çocuklar şimdiden başlasın, bu konuda özgüven kazansınlar istiyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu, biz de çok severek destek olduk. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Organ bağışına dikkat çekmek istiyoruz”

Hastane Kompleksi Organ Nakli Koordinatörü Özlem Şentürk, “Yarışmamız, ‘Çocuk Bakışı Organ Bağışı' teması ile düzenlendi. Özellikle organ bağışına dikkat çekmek istiyoruz. Bunu çocukların gözünden görmek bizim için çok önemli çünkü onlar bizim geleceğimiz. Farkındalık yaratmaya önce onlardan başlamalıyız. Önce onların bilinçlerinde, kalplerinde yer etmeliyiz organ bağışıyla ilgili. Çocukların, yürekleriyle işledikleri resimleri görmek istedik. Çok güzel resimler ortaya çıkmış” şeklinde konuştu.

“Benim için çok anlamlı”

Yarışmada birinci olduğunu duyunca çok mutlu olduğunu belirten Fatma Çelik, “Benim için çok anlamlıydı. Kalp çok önemli bir organ olduğu için aklıma önce onu çizmek geldi. Kesinlikle empati yeteneğinin olması gerekiyor. Organ naklinde birinin hayatını kurtarıyorsunuz. Birinci olduğumu duyunca çok mutlu oldum, benim için büyük bir başarı” ifadelerini kullandı.