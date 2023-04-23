Çocuk başkandan festival sözü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, geleceğin teminatı çocukları misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in tüm çocukların bayramını kutladığını söyledi. Büyükçulcu, “Çok şanslısınız çünkü dünyadaki tek çocuk bayramını kutluyoruz. Bu vesileyle bu bayramı bizlere armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan, bu topraklar uğruna şehit olmuş yüzbinlerce şehidimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bugünün çocukları yarının büyükleri demektir. Bizler de sizin gibi bu yaşlardan, bu eğitimlerden, bu sıralardan geçtik. Bugün şehrimizin yönetimi, idaresi bizlerde. Ama ümit ediyorum ki gelecekte bizlerin yerinde sizler olacaksınız. Sizlerden beklentimiz geleceğin liderleri olmaktan çok bugünkü hayatın bir parçası, bir çözüm ortağı olmanızdır. Ülkemizi, milletimizi, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetlere getirecek olan yine sizlersiniz, hep birlikteyiz. Isparta Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in adına bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı ve idrak etmiş olduğumuz Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Daha nice bayramlara” ifadelerinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsilen başkanlık koltuğuna oturan Ege Saltuk Tosun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e Isparta'ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Devraldığı görevi Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu'nun bıraktığı yerden en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini kaydeden Tosun, “Devraldığım bu makamı yaşımın tutmasıyla, seçimle 5 yıllığına devralacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve Milli Egemenliğimize kavuşmanın 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın, aynı zamanda Ramazan Bayramı'na erişmenin heyecanını yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk kez çocuklara armağan edilen bir bayram olmuştur. Bize bu gururu yasatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Bu vesileyle ülkemizin hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, hem de Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Başkan Ege Saltuk Tosun, okul bahçelerinin güzelleştirilmesi, şehirdeki çocuk oyun alanları ve yeşil alanların sayılarını artırmak, mesirelik alanları genişletmek, okul giriş çıkış alanlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapmak ve yeni otogar ile Millet Bahçesindeki çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için çalışacağını bildirdi.

Başkan Tosun konuşmasının ardından, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin şehirde Çocuk Festivali düzenlenmesi yönündeki talebi üzerine Başkan Tosun, 27-

Soruların ardından Ege Saltuk Tosun, “Bana bu imkânı veren başta Sayın Belediye Başkan Vekilimiz Uğur Büyükçulcu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Nice bayramlarda görüşmek üzere herkese iyi bayramlar” görüşlerinde bulundu. Başkan Ege Saltuk Tosun, telsizden anons geçerek tüm personelin bayramını kutladı.