Çocuk şubeden uygulamalı eğitim

Antalya'da Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Çiçekleri Soldurmayalım Projesi kapsamında kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi.

Antalya'da risk altında bulunan çocukların, suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, mesleki beceri ve iş imkanı verilerek topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması amacıyla, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Çiçekleri Soldurmayalım” isimli proje kapsamında, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ait Kepez ilçesi Fabrikalar mahallesinde bulunan binadaki derslikte Yiyecek İçecek Hizmetleri Aşçı Yardımcısı, Pasta Yapımı ve Sunumu, Rezervasyon Elemanı, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri alanlarında toplam 100 kursiyer mesleki eğitim kurslarına başladı.

Proje kapsamında kursiyerlere yönelik, zaman zaman kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, eğitim aldıkları mesleği yerinde görerek uygulama çalışmaları hakkında bilgi edinmeleri, mesleki eğitim kursu sonrası istihdam olanaklarını yerinde incelemeleri amacıyla, Konaklama-Ön Büro (rezervasyon) sınıfı öğrencilerinden oluşan 18 kişilik grupla Konyaaltı ilçesi Arapsuyu mahallesinde bulunan bir otelde, kursiyerlere alanlarıyla ilgili olarak otelin departman görevlileri tarafından genel bilgilendirilmeler yapıldı ve uygulama çalışmalarda bulunuldu.