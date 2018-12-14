ÇocukÇa Derneğinden Kıyafet Yardımı

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Serik Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇocukÇa) ilkokulda okuyan çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

Serik ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi 30 ilkokulda toplam 450 öğrenciye yapılacak Kaban, Bot ve atkıdan oluşan kıyafet yardımı Kayaburnu İlkokulundan başladı. Kıyafet dağıtımına Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Kağan Oğuz, Kayaburnu Muhtarı Celil Yılgın ve Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Arseven de katıldı.

Kayaburnu ilkokulunda bulunan 25 öğrenciye yapılan yardımın ardından Buğra Kağan Oğuz, yapılacak kıyafet yardım paketlerinin bir hafta içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Dernekleri tarafından yapılan yardım kampanyasında ilçede bulunan ihtiyaç sahibi 450 öğrenciye ulaşacaklarını ifade eden Oğuz, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Derneğimiz tarafından çocuklarımıza yönelik kampanya ve seminerlerimiz bundan sonra da devam edecektir” dedi.