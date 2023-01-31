Çocuklar 14 bin oyuncaklı müzede doyasıya eğleniyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 14 bin oyuncaklı Anadolu Oyuncak Müzesi'nde düzenlenen “Müzede Sömestir” etkinliğine katıldı.

Kepez Belediyesi, Dokumapark'ta 14 binin üzerinde oyuncağın sergilendiği Anadolu Oyuncak Müzesi'nde, ara tatildeki çocuklar için “Müzede Sömestir” etkinliği düzenledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, çocukların bu mutlu gününe ortak oldu. Çocuklara tatilin nasıl geçtiğini ve etkinlikte eğlenip eğlenmediklerini soran Başkan Tütüncü, “Çocuklar sizleri çok seviyoruz. Bu etkinliklerin sizleri çok mutlu ettiğini biliyoruz. Bugün bu mutluluğunuza ortak olmak için geldik” dedi.

Müzede 14 bin oyuncak

Anadolu Oyuncak Müzesi'nde son derece güzel bir sömestir tatili yaşandığına değinen Başkan Tütüncü, oyuncak müzesinde çok güzel etkinliklerin ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Müzede çok eski oyuncakların sergilediğini belirten Başkan Tütüncü, “Müzede tam 14 bin oyuncak sergileniyor. Oyuncakların en yenisi 30 yaşında, en eskisi 280 yaşında Bu müze dünyanın en güzel oyuncak müzelerinden birisi” diye konuştu.

Çocuklara muhteşem bir kütüphane

Dokumapark'ın sadece çocukların oyun oynadığı bir yer olmadığına değinen Başkan Tütüncü, “Burada kitap okuyoruz, şahane bir çocuk kütüphanemiz var. Trenin içinde etkinlikler yapıyoruz. Rayların üzerinde istasyonda durmuş bir tren Ve müthiş bir Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi var. O çocuk kütüphanesini de görmenizi isterim“ dedi.

Neşeli adımlar atölyesi

Türkiye'nin en büyük, en geniş, en geniş Bilim Merkezi'ni Antalya'da Dokumapark'ta kurduklarını bildiren Başkan Tütüncü, “Bilim Merkezi'nde de geleceğin eğitimli insanları yetiştirecek programlar uyguluyoruz. Bu bilim merkezi her şeyden önce çocuklar için Neşeli Adımlar atölyelerine sizleri bekliyoruz” dedi.

Müzede Sömestir etkinliğinde bez çanta, 2 ahşap, kukla ve teraryum olmak üzere 5 atölye çalışması yapıldı. Animatör, tiyatro gösterileri, mini disko, kar etkinlikleri düzenlendi.