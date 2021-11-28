Çocuklar, Akıl ve Zeka Oyunları Buluşması'nda bir araya geldi

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Akıl ve Zeka Oyunları Buluşmasıyla çocuklar, sudoku, mangala gibi oyunlarla, felsefe ve matematik atölyeleriyle yeteneklerini nasıl geliştirebileceklerini öğrendi.

Düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştiren satranç, sudoku, mangala gibi oyunları çocuklarla tanıştırmayı amaçlayan Akıl ve Zeka Oyunları Buluşması, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Perşembe günü başlayan etkinlikte çocuklar, çeşitli turnuvalarda kıyasıya mücadele etti, felsefe ve matematik atölyelerinde aklın sınırlarını zorlayan sorular sordu.

Akıl ve Zeka Oyunları Buluşmasına katılan çocuklardan Aylin Ayan, etkinlikte çok güzel oyunlarla tanıştığını belirterek “Hepsi zeka oyunu. Kendimizi geliştirmek için oynuyoruz” dedi. Deniz Oğuz ise etkinliği “Okuldan çok farklı” diyerek anlatırken “Okulda gelişimine katkıda bulunacağına eminim” dedi.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Buluşmasını Belediye Başkanı Ümit Uysal da ziyaret etti. Başkan Uysal, Türk zeka oyunu olan ve ‘köçürme' olarak da bilinen mangala oynadı, çocukların oyun masalarına konuk oldu.