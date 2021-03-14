Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü

Yoğurtçu, açık hava sineması, siyah önlükler ve Yeşilçam karakterlerini canlandıran minikler, izleyenleri 1960'lı yıllara götürdü

Manavgat Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklar, 1960'lı yılları canlandırmak amacıyla zamanda geriye gitti. Kreş bahçesinde düzenlenen etkinliğe Manavgat Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. 1960'lı yıllar etkinliğine günler öncesinden büyük bir heyecanla hazırlanan öğrenciler, o dönemlere ait elbiseleri giyerek, değişik sahneleri canlandırdı. Ünlü Sarıyer Pastanesi, siyah önlüklü öğrenciler, o yıllara ait çeşitli ev eşyaları, mahalle bakkalı, açık hava sineması, hippi kıyafeti, yoğurt satan adam ve Vosvos araba canlandırılan sahnelerde yer aldı.

Giysi ve eşyalarla görsel olarak anlatım yapılan etkinlikte, çocuklar o dönemlerdeki yaşam tarzı hakkında hem bilgi sahibi oldu hem de izleyenleri geçmişte yolculuğa çıkardı. Çocukların, 60'lı yıllar konusunda fikir sahibi olabilmesi amacıyla Çolaklı Kreşi çalışanları da o dönemin elbiselerini giyerek etkinliğe katıldı. Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri Belgin Doruk, Ayhan Işık, Ediz Hun, Filiz Akın gibi sanatçıların görselleri de siyah perde üzerinde çocuklara gösterildi. Minikler etkinlik sonrasında başkan yardımcıları ve öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen konuşma yapan başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, nostalji dolu etkinliği çok beğendiklerini belirterek, emeği geçen eğitimcilere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti. Ceylan, “Çocuklarımızın günler öncesinden büyük bir heyecanla etkinliğe hazırlanması ve bizleri geçmişe götürmesi hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Nostalji dolu etkinliğimizde emeği geçen eğitmen kadromuza ve çalışma arkadaşlarımıza Başkanımız Sayın Şükrü Sözen adına teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza umut dolu aydınlık bir gelecek temenni ediyorum” dedi.