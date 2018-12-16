Çocuklar Dali resimleriyle tanıştı

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açtığı Salvador Dali'nin “Zodyak/Pantagruel” resim sergisi 7'den 70'e Antalyalılarının büyük ilgisini çekiyor.

Gerçeküstü eserlerindeki çarpıcı imgeleriyle hafızalara kazanan Salvador Dali'nin burçlar üzerine 1967'de yaptığı resimler ve fantastik edebiyatın başlangıcı sayılan yazar François Rabelais'in 16'ncı yüzyılda yazdığı “Dev Gargantua ve Oğlu Pantagruel'in Olağanüstü Hayatları” kitabını konu edinen “Pantagruel” resimlerinden oluşan serginin Antalyalı sanatseverlerle Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde buluştu. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı Şebnem Bahar Art Galeri'nin destek olduğu sergi 5 Aralık'ta Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katılımıyla açılırken 6 Ocak'a kadar ücretsiz gezilebilecek sergi, 7'den 70'e Antalyalılarının büyük ilgisini çekiyor. Muratpaşa'nın kreşlerinden minik öğrenciler de gün içinde düzenlendikleri gezilerle ‘gerçeküstü deha' Dali'nin resimleriyle Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde tanışıyor. Gezide minik öğrenciler, Dali'nin gerçeküstü imgelerini kendi dünyalarından yola çıkarak yorumlarken, öğretmenleri Dali resimlerinin çocuklarda görme, tarif etme ve yorumlama yeteneğini geliştirecek bir niteliğe sahip olduğunu belirtti.