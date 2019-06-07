Çocuklar için sanat kursları başlıyor

Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek yaz okulu için kayıtlar internet üzerinden alırken kurslar 24 Haziran'da başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, asıklık çınar ağaçlarını gölgesinde, kuş sesleri içinde ve aynı zamanda Antalya kent tarihinin bir parçası olan Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklar için yaz okulu açıyor. 7 - 14 yaş arası çocukların yaz tatilinin kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçirmesi için programlanan yaz okulu için kayıtlar internet üzerinden alınmaya başladı. Gitardan bağlamaya, yan flütten darbukaya, kemana ve orga, tiyatro ve diksiyondan dansa ve seramiğe 24 aynı branşta açılacak çocuklar için yaz dönemi sanat kursları için başvurular 14 Haziran Cuma günün kadar yapılabilecek. Değirmenönü'de kurslar içi 24 Haziran'da başlayacak ve 30 Ağustos'a kadar devam edecek.