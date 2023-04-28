Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Danyal Tufan Baytan Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Denizli'de düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Danyal Tufan Baytan, 2011 doğumlularda Türkiye ikincisi oldu. Kata kategorisinde mücadele eden Baytan'ın mayıs ayı içerisinde Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonasında mücadele edeceği bildirildi.

Birçok kez Dünya ve Avrupa şampiyonu olarak Manavgat'ın gururu olan Milli Karateci Kutluhan Duran'ın yetiştiği kulübü Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü yeni Kutluhanlar yetiştirmeye devam ediyor. 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda 59 ilden 3bin 500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonasında 2011 doğumlu sporcular Kata kategorisinde mücadele eden Danyal Tufan Baytan Türkiye ikincisi olarak hem Manavgat'ın hem de Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü'nün gururu oldu. Organizasyon Denizli Valisi Vekili Mehmet Okur, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz'un aralarında bulunduğu protokolün yanı sıra antrenörler, sporcular ve geniş bir izleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sporcularıyla gurur duyduklarını belirten Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü Antrenörleri Yunus Batal ve Sefa Oğuz, Danyal Tufan Baytan'ın önümüzdeki ay Karadağ'da yapılacak Balkan Şampiyonasında Milli formayı giyeceğini belirterek, kendisinden Balkan Şampiyonasında da derece beklediklerini dile getirdi. Birçok kez Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Kutluhan Duran, Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü'nde yetişmiş, 2013 yılında Türkiye Karate Federasyonu tarafından İzmir'de yapılan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda kata dalında 13 yaş kategorisinde Türkiye birincisi olarak adını duyurmuştu.