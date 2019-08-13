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Çocuklar kemerden ses getirecek

Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik timleri tarafından, Konyaaltı ilçesinde, Kurban Bayramı münasebetiyle trafik denetim ve eğitimleri sıklaştırıldı.

Jandarma Trafik Timleri tarafından bayram ve yaz tatili süresince dikkatli araç kullanmaları , uykusuz ve yorgun olarak seyahat etmemeleri istenildi. Görevliler , çocuklara dondurma, büyüklere soğuk içecek ikramında bulunarak, çeşitli broşür ve eğitim materyalleri hediye etti.


İçişleri Bakanlığının talimatı ile 'Kemerin ses getirsin' mottosuyla hayata geçirilen proje de devam ediyor. Proje kapsamında çocuklardan, araç içinde seyahat eden ebeveynlerinin emniyet kemeri takmasını ve 'tık' sesini videoya alarak ' Kemerin ses getirsin' hashtaginde paylaşılması istenildi. En güzel 100 görüntüye Scooter hediye edileceği açıklandı.

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