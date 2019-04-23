Çocuklar Yeşilçam şarkılarını seslendirdi

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerden oluşan koro, Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 99. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Antalya'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından makamlar öğrencilere devredildi.

Karaalioğlu Parkı'nda ise geniş kutlama programı düzenlendi. Programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, okul müdürleri, öğrenciler, aileleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alanların Türk bayraklarıyla donatıldığı kutlamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı canlandırıldı ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler yapıldı. Öğrencilerin dans gösterileri, izleyenler tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Aynı zamanda öğrencilerden oluşan koro, Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

"Çocuklar bu bayramda oyun oynamalı"

23 Nisan'ın güzel bir anlamı olduğuna değinen 11 yaşındaki Nur Büyüksütçü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı. Büyüksütçü, gösteride yer aldığını ve bunun oldukça eğlenceli olduğunu belirtti. Büyüksütçü, "Bence bütün çocuklar bu bayramda oyun oynamalı ve sevilmeli" dedi.