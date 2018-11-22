Çocuklara eğitici oyun alanları

Son çalışma, Meltem Mahallesi'nde bulunan Emel Sevgi Taner İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi, çocukların günlük yaşamının büyük bir bölümün geçirdiği okullarda aynı zamanda hareket, oyun, dinlenme ve sosyal öğrenme alanı olan okul bahçelerinde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Muratpaşa, daha önce peyzaj düzenlemesini gerçekleştirdiği Meltem Mahallesi'nde bulunan ve 27 derslikte 624 öğrenciye sahip Emel Sevgi Taner İlkokulu bahçesine, sek sek, güneş pusulası gibi eğitici oyun alanları çizdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocuklarını sağlıklı gelişimi için okul bahçelerinin önemli bir alan olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak gerek inşa ettikleri spor salonları gerekse peyzaj düzenlemeleriyle bu alanda önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Uysal, “Çocuklarımızın teneffüslerde vakit geçirdikleri okul bahçeleri, çevreye duyarlı, sağlıklı ve aktif bireylerin yetişmesi için yadsınamayacak bir öneme sahiptir” dedi. Okul bahçelerinin çocuk haklarına uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Okul bahçesinde oyun yerlerinin yetersizliği hayal gücünün gelişememesi, boş zamanları değerlendirememe, sinirsel gerilim ve saldırganlık gibi sonuçlar oluşturmakta. Ders sırasında uzun süreli oturma ve yetersiz fiziksel hareket, öğrencilerde obezite, koordinasyon problemi gibi sağlık sorunlarına neden olmakta. Çocukların kapalı alanlarda oyun oynamaların onların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemekte. Tüm bu gerçekler ışığında Muratpaşa Belediyesi, çocuklar için ideal bir oyun alanı olan Teneffüs Park'ı Kasım 2016'da hizmete açtık.”

Teneffüs Park'ın yaz aylarında kapsamlı bir yenilenmeden geçtiğini belirten Başkan Uysal, “Çocuğun kişisel, fiziksel ve sosyal gelişimini, kendini rahat hissetmesini, tasarlama ve uygulama konularındaki kavrayışını, hayal gücünü geliştirmesini sağlarken öğrenme motivasyonunu güçlendirecek bir tasarıma sahip Teneffüs Park'ın küçük modellerini okullarımıza çizgi oyun alanlarıyla kazandırıyoruz” diye konuştu.

Başkan Uysal, Emel Sevgi Taner İlkokulu bahçesinde yapılan çalışmanın çocukların birlikte bir faaliyette bulunarak organize olma güçlerini açığa çıkartmayı, özgüvenlerini, sorumluluk duygularını ve ifade yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.