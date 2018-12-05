Çocuklara hijyen eğitimi

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın soyo-kültürel imkanları en kısıtlı bölgelerinden Zeytinköy'de çocukları tütün ürünlerinden uzak durmalarını sağlamak ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için eğitim çalışmalarına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, bölge insanıyla birlikte değişen ve gün geçtikçe kent yaşamının bir parçası haline gelen Yeşildere Mahallesi'nde çocuklara yönelik hijyen eğitimi çalışmalarına başladı. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarının hijyen bilincini arttırmayı, tütün ürünlerinden uzak durmalarını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedefleyen eğitimler Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Eğitimin amacı

Yaklaşık bir aydır devam eden eğitim çalışmalarında 500 çocuğa ulaşılırken eğitimlerde özellikle tütün ürünlerinin sebep olduğu sağlık sorunları, nargiledeki bulaşıcı hastalık tehlikesi ve fast-food tüketiminin kansere davetiye çıkardığı hakkında da bilgiler verildi. Bin çocuğa ulaşılması planlanan eğitimlerin hedefleri arasında kız çocuklarının sağlıklı ve meslek sahibi güçlü kadınlar olarak yetişmesini sağlamak da bulunuyor.

Uysal: “Sadece betonla olmaz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, imar uygulamaları ve sosyal donatı alanları ile Zeytinköy bölgesinde başlattıkları gelişim projesinin devam ettiğini söyledi. Başkan Uysal, “Sadece betonla, binayla gelişim olmaz. İnsanı içermeyen, insan yaşamını içermeyen hiç bir projeye evet demedik. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Kadın Emeği Eğitimi, yine TÜKD ile kız çocuklarının eğitime devamını sağlamak için BinaRoy, Kadın Danışma Merkezi, Başkent Üniversitesi ile bölge çocukları için yaz kampları, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi gibi bölgenin sosyal hayatını değiştirecek projeler uyguladık” diye konuştu.