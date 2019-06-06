Çocuklara Sürücü Seyahat Karnesi dağıtıldı

Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçe Jandarma Komutanı teğmen Ali Yıldız, İlçe Emniyet müdürü Hakan Selen'in katılımı ile jandarma polis ortak yol kontrolü ve denetimi yapıldı. Yol kullanıcılarına trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uymaları seyir halinde cep telefonu kullanmanın yol açabileceği zarar ile trafik karnem uygulaması kapsamında karne ve el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler de kontrol edildi. Sürücülerin takograf kontrolü yapılarak hız limitleri, araç kullanma ve dinlenme süreleri ile sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edilerek gerekli uyarılar yapıldı.

"Can güvenliğini riske atmayın"

Korkuteli Kaymakamı Çimşit, vatandaşların bayramlarını kutladı ve trafik kurallarına dikkat etmeleri hususunda da sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu. Çimşit, durdurulan araç sürücülerine emniyet kemerlerini takmalarını, araç sürücülerinin cep telefonuyla konuşmamalarını, trafik kurallarına uymalarını ve hız limitine riayet etmelerini söyleyerek uyarılarda bulundu. "Hem kendi can güvenliğinizi, hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini riske atmayın" uyarısı yapan Çimşit, vatandaşlara iyi bayramlar dileklerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”, “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim” ile “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projeleri hakkında da bilgiler veren Çimşit, “Yol denetimlerinde yaptığımız projelerle ilgili sürücülere bilgiler veriyoruz. Onların bu kampanyalara ve projelere daha duyarlı hale gelmelerini sağlıyoruz. Gerek İlçe Emniyet Müdürlüğü, gerekse de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz 9 günlük bayram tatilinde denetimlere devam ediyor. Bayram süresi boyunca her gün yoğun bir şekilde denetimlerine devam edecekler. Sürücülerden ricamız kesinlikle hız yapmasınlar ve trafik kurallarına uysunlar. Kurallara uyulduğunda kaza olmaz. Olsa bile ölümlü kazalar olmaz. Onun için trafik kurallarına uyarak hareket edelim” ifadelerini kullandı.