Çocuklarda öksürüğe dikkat

Burak Emre Demir, çocuklarda ateş, halsizlik, göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısının eşlik ettiği öksürük şikayetlerinde mutlaka bir doktora başvurulması konusunda uyardı.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Burak Emre Demir, çocuklarda görülen öksürük şikayetlerinin nedenlerini ve tedavi için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğini anlattı. Dr. Demir, kış mevsimi ile beraber kendini gösteren öksürüğün nedenlerini şöyle sıraladı:

“Kış aylarının gelmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları da arttı. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük ve halsizlik en sık şikayetlerdir. Öksürük bu şikayetlerin başında gelir ve çocuklardaki öksürük aileleri endişelendirir. Öksürük, aslında bir hastalık değil, solunum yollarına gelen yabancı cisim, balgam, iltihap ve akıntı gibi tehditlere vücudu korumaya yönelik bir tepkidir. Öksürüğü durdurmak değil, öksürüğe neden olan durumları ortadan kaldırmak uygun tedavi yöntemidir” dedi.

Dr. Demir, “Çocuklarda nezle, burun tıkanıklığı gibi hafif durumlardan grip, kulak enfeksiyonu, krup, bronşit, zatürre, astım gibi daha ağır solunum yolu hastalıkları öksürüğe neden olabilir. Bunların dışında yabancı cisim, alerji, sigara, reflü, kistik fibrozis, tümör gibi faktörler de öksürüğe yol açabilir. Öksürüğün özellikleri teşhiste yol gösterici olur. Öksürük havlama tarzındaysa krup için, iç çeker gibiyse boğmaca için, hırıltı eşlik ediyorsa astım/bronşit için şüphelendirir. Ani başlayan öksürüğe morarma da eşlik ediyorsa yabancı cismi solunum yollarına kaçırma akla gelir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürükler geniz akıntısına bağlı olarak gece artış gösterebilir. Öksürük öğürme ve kusmaya da neden olabilir” diye konuştu.

Balgamlı öksürük

"Öksürük balgamlı olursa ne yapılmalıdır?" sorusunu da yanıtlayan Demir, “Teşhiste öksürüğün zamanı, şekli (balgamlı, kuru, havlama), nasıl başladığı (ani, beslenme ve efor sonrası, toz ve alerjenlere karşı), çocukta hangi şikayetlerin eşlik ettiği (ateş, hırıltılı solunum, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, kusma, kilo kaybı, gece terlemesi) gibi durumlar mutlaka sorgulanmalıdır. Öksürük 2 haftayı geçmişse, hırıltı ile birlikte görülüyorsa, çocuğun ateşi olmadığı halde devam ediyorsa, tekrarlıyorsa, hapşırık, burun tıkanıklığı ve kaşıntı da varsa öksürük nedeni alerjik olabilir. Kreşe giden çocuklarda üst üste gelen soğuk algınlığı, öksürüğün haftalarca sürmesine neden olabilir. Çocuğun öksürüğü üç günü geçiyorsa, giderek artıyorsa, ateş, nefes darlığı ve morarma eşlik ediyorsa, ani başlamış ve havlar tarzı öksürüyorsa mutlaka doktor muayenesi gereklidir” dedi.

Nasıl geçer?

Öksürüğün nasıl geçeceğini de anlatan Uzman Dr. Burak Emre Demir, “Genel durumu iyi, ateşi, solunum sıkıntısı olmayan çocuklar evde izlenebilir. Bu gibi durumlarda en iyi öksürük şurubu ılık sudur. Bol su ve sıvı alımı, çocuğun boğazını yumuşatarak rahatlama sağlar. Burun tıkanıklığı varsa, serum fizyolojik ile açılabilir. Hava kuruluğu da öksürük sebebi olabileceğinden uygun nemi sağlamak için su buharından faydalanabilirsiniz. Evinizde nem ortamını yüzde 50 seviyelerinde tutmak çocuk ve bebeklerinizin öksürük sorununu azaltacaktır. Evi nemlendirmek için soğuk buhar makinesi kullanıyorsanız bu cihazların bakımını ve temizliğini düzenli olarak yapmalısınız. 6 aydan küçük bebeklerde ise öksürük çok dikkatle izlenmelidir. Aksi takdirde öksürüğe neden olan altta yatan hastalık daha ciddi sorunlara neden olabilir. Basit bir öksürük gibi görünse de bebeklerde görülen öksürük ihmal edilmesi halinde bronşit ya da zatürreye dönebilir. Bu nedenle küçük bebeği olan aileler öksürük halinde çocuklarını doktora götürmelidir” diye konuştu.

Doğal yöntemler

Öksürük için doğal yöntemleri de açıklayan Dr. Demir, “Bol ılık sıvılar tüketmek, bitki çayları boğazı yumuşatarak öksürüğü rahatlatır. Ayrıca bir yaşından büyük çocuklarda bal çok faydalı olur. Bal sade olarak verilebileceği gibi zencefil, zerdeçal ile karıştırılarak verilebilir. Ilık su ya da süt ile bal şerbeti yaparak da verebilirsiniz. Benzer şekilde pekmez de verilebilir. Dut kurusu çayı da faydalı olmaktadır. Ancak bu yöntemler asla doktor muayenesi ile önerilen tedavilerin önüne geçmemelidir” dedi.

Uzman Dr. Burak Emre Demir, doktora gidilmesi gereken halleri de sıraladı. Demir, "Çocuğunuzun ateşi yüksekse, halsiz ve yorgun görünüyorsa, göğsünün ağrıdığını söylüyorsa, çocuğunuz sık sık hızlı bir şekilde nefes alıp veriyorsa, nefes alıp verirken hırıltı sesi geliyorsa, yüzünde, dudaklarında maviye yakın bir renk değişimi varsa, güçlükle nefes alıp verebiliyorsa, göğsünde ve kaburgalarında çekilme oluyorsa, ayrıca inlemeli solunum oluyorsa ve öksürürken kan geliyorsa mutlaka bir çocuk doktoruna muayene ettirmelisiniz" dedi.