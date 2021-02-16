“Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden” projesi

Kemer'den Alanya'ya kadar tüm şubelerinde başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesiyle hem hastalardan hem de hastane çalışanlarından gelen hediyeler, Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü'ne teslim edildi. Antalya Anadolu Hastaneleri Pazarlama ve İletişim Direktörü Özge Üngüt, Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik bu etkinlikte çocuklarımız için bir araya geldi.

Çocuklar geleceğimiz

Pazarlama ve İletişim Direktörü Özge Üngüt, hastanelerine kapılarını açan Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti. 27 yıldır Antalya'da sağlık hizmeti vermekten gurur duyduklarını belirten Üngüt, “ Hastane olarak, çocuklarımızı mutlu etmek, gülümsetmek ve yanlarında olmak bizim için çok değerli. Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızla en kısa zamanda tekrar bir araya gelmekten ve yeni projelerde yer almaktan memnuniyet duyarız” dedi. Çocukları yalnız bırakmayıp yanlarında oldukları için kurum olarak hastaneye teşekkürlerini ileten Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik ise “Çocuklarımız için düzenlediğiniz sosyal sorumluluk projeniz ile gösterdiğiniz duyarlılık bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımız için sık sık bir araya gelmek ve birlikte projeler üretmekten bizler de memnuniyet duyarız” diye konuştu.