Çocukların bir öğün yemeği Muratpaşa'dan

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk ve ortaokul çağındaki çocuklar için başlattıkları ‘okul beslenme menüsü' programının 550 öğrenciye ulaştığını söyledi. Uysal, “Devamlılığı olan ve odağına çocuklarımızı alan beslenme destek programız, imkanlar ölçüsünde gelişerek devam edecek” dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencileri için başlattığı okul beslenme programı, pazartesi başlayacak eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde de devam edecek. Başkan Uysal, programla 2019-2022 yılları arasında belediyeden sosyal yardım almış ailelerin ilk ve ortaokul çağındaki çocukların bir öğün yemeğini ücretsiz olarak karşıladıklarını söyledi.

Programın 303 öğrenciyle başladığını dile getiren Başkan Uysal, şu anda 550 öğrencinin bir öğün yemeğini karşıladıklarını aktardı. Yemeklerin belediyenin aşevinde hazırlandığına ve günün yemeğinin bir gün önceden ev ev dağıtıldığını söyleyen Başkan Uysal, menülerin belli bir kalori dengesi içinde diyetisyenler tarafından hazırlandığını dile getirdi.

Uysal, “Gönül isterdi ki böyle bir çalışmaya hiç ihtiyaç olmasın. Ancak yaşadığımız ekonomik şartlar, ailelerimizi bu anlamda da zorluyor. Bununla birlikte çocuklarımızın sağlıklı ve yeterli beslenmesi geleceğimizi açısında da çok önemli. Devamlılığı olan ve odağına çocuklarımızı alan beslenme destek programız, imkanlar ölçüsünde gelişerek devam edecek” diye konuştu.