Çocukların kullandığı elektrikli motosiklet otomobille çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çocuk yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 8.190 TL idari yaptırım uygulandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi 3017 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3004 sokak istikametine seyir halindeki bulunan 12 yaşındaki Mevlüde Dilimen'in kullandığı 07 ABK 186 plakalı elektrikli motosiklet ile Adem Göğsu'nun kullandığı 07 ERG 59 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Mevlüde Dilimen (12) ve elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed Dilimen (14) yaralandı. Yaralanan çocuklar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Jandarma Trafik ekipleri tarafından elektrikli motosikletin ruhsat sahibi Sabahat Dilimen'e ehliyetsiz kişiye araç vermekten 8 bin 190 TL idari yaptırım uygulandı.