Çoğu Amerikan vatandaşı 641 yolcunun bulunduğu lüks kruvaziyer Alanya'da

Çoğu Amerikalı olan 641 yolcu ve 385 personel olmak üzere toplam bin 26 turist Sirena adlı lüks kruvaziyer ile Alanya Limanı'na geldi. ALİDAŞ Gemi Operatörü Müdürü Adnan Enderoğlu, 8 yıl aradan sonra İsrailli turistlerin yine rotalarını Alanya'ya çevirdiğini söyledi. Esnaf ise daha çok gemi gelmesi için çağrıda bulundu.

Alanya'da kruvaziyer turizmi hız kazandı. Bu yılın 2'nci gemisi bugün Alanya Limanı'na yanaştı. Rodos'tan yola çıkan Marshall Adaları bandıralı Sirena adlı lüks kruvaziyer, Alanya Limanı'na demirledi. Alanya Liman İşletmesi (ALİDAŞ) Gemi Operatör Müdürü Adnan Enderoğlu, yaptığı açıklamada çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere 641 turist geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bunların 492'si Amerikalı. İngiliz, Kanada ve Avusturalyalı turistler de mevcut. 385 mürettebat bulunmakta. Gemi Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan geldi ve buradan Limasol'a gidecek. Burada tarihi eserler, Side, Aspendos ve Perge turlarına katılacaklar. Akşam saat 17.00'de Alanya Limanı'ndan ayrılacaklar."

8 yıl aradan sonra İsrailli turistler de gelecek

Bir dönem Alanya Limanı'nın gelen turistlerin başında gelen İsrailli turistlerin 8 yıldır gelmediklerine dikkat çeken Adnen Enderoğlu, "Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında İsrailli turistleri denizden bekliyoruz. 8 yıl önce günde 4 ya da 5 gemi İsrailli turistlerin seferleri oluyordu Alanya'ya. İnşallah açılışı bu sezon yapıyoruz, devamı da gelir" dedi.

Daha büyük gemiler de gelecek

ALİDAŞ olarak bu sezon 16 gemi daha geleceğini ifade eden Enderoğlu, "Ortalama bu sezon Alanya için beklediğimiz gemi sayısı 18 tane idi, 2'si geldi, 16 gemi daha bekliyoruz. Bugüne kadar Alanya Limanı'na 280 metre uzunluğunda gemiler yanaştı. Antalya Limanı'na ise 300 metre gemiler rahatlıkla yanaşabiliyor. Şu anda ALİDAŞ olarak Alanya Limanı için çok büyük reklam çalışmamız var. Özellikle buraya gelen turistler bölgeyi tarih ve kültür olarak çok beğeniyorlar. Çalışmalarımıza bu doğrultuda ağırlık verdik ve daha büyük gemileri Alanya Limanı'na çevireceğiz" şeklinde konuştu.

Esnaf daha çok gemi talebinde bulundu

Gemiden inen yüzlerce turist Alanya sokaklarında alışveriş yaparken, esnafın yüzü güldü. Birçok esnaf ALİDAŞ yetkililerine teşekkür ederken, daha çok gemi gelmesi için çağrıda bulundu.