Çökertilen uyuşturucu çetesi şüphelileri adliyede

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarmanın 37 ayrı adreste düzenlediği eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 42 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik Alanya'da 23 Manavgat'ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adreste dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda K.M.Ö., A.G., A.D., B.T., B.Ö., D.K, E.S., F.Ö., M.K., M.D., Ö.A., S.G., Z.D., E.D., İ.Ş., K.K., M.K., M.T., R.H., Y.E., H.F.İ., İ.A., Ş.B., E.K., S.S., E.G., R.S., İ.U., Y.K., T.Y., M.Ç., A.S., E.S., O.K., S.Ç., S.S., S.Ç. ve O.G. isimli 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamından bir süre sonra 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilerin adresleri ile yapılan üst aramalarında 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 adet sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, 1 uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, 1 tabanca ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

25'i adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 42 şüpheliden 25'i Alanya İlçe Jandarma Komutanlığındaki 3 günlük işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. İşlemleri süren diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.