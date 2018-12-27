Çolaklı Kreş'ten kuş yuvası etkinliği

Etkinlikte Çolaklı Kreş öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kreş bahçesindeki ağaçlara kuşlar için yem ve yuva bıraktı. Hayvan sevgisini ve yardım etme duygusunu aşılamayı hedefleyen etkinlikte çok mutlu olduklarını söyledi.

Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakım Evi yetkilileri ise, öğrencilere küçük yaşta hayvan sevgisi ve yardımlaşma duygusunu aşılamayı amaçladıklarını ve bu tarz etkinliklere devam edeceklerini belirtti.