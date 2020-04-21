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Çölyak hastalarına gıda yardımı sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda yardımı devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda yardımı devam ediyor. Glutensiz ürünlere ücretsiz şekilde ulaşan vatandaşlar teşekkür etti.


Sosyal belediyecilik anlayışını toplumun her kesimine el uzatarak gösteren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çölyak hastalarına katkı sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ömrü boyunca sadece glutensiz gıdalar tüketmek zorunda olan vatandaşlara yardım elini uzatarak, ücretsiz glutensiz gıda desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor.


Belediyenin kendilerine sağladığı destekten duydukları memnuniyeti dile getiren Çölyak hastası vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyemiz ekonomik değeri yüksek glutensiz bize ücretsiz gönderiyor. Daha önce de Çölyak hastaları vardı ama bir farkındalık yoktu. Muhittin Böcek sayesinde bu farkındalık daha da arttı, bizlere gıda yardımlarına kadar ulaştı” dediler.

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