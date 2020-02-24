Çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz gıda yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için son derece önemli bir hizmete imza attı. Büyükşehir Belediyesi, ömür boyu glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan ancak bu ürünlerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle temin etmekte zorlanan vatandaşlara ücretsiz glutensiz gıda desteği sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan glutensiz un, makarna ve bisküviden oluşan gıda paketleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor.

"Glutensiz gıdalar çok pahalı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında glutensiz gıda yardımı paketini teslim alan Nebile Kocabaş'a 2008 yılında çölyak teşhisi konuldu. Hastalığının ne olduğunu bilmediği günlerde yanlış beslenmeden dolayı 48 kiloya kadar düştüğünü belirten Kocabaş, “Hiç duymadığım bir hastalıktı. Doktor bana ömür boyu diyet yapacaksın dedi. Bana verdiği listede market gıdalarının hepsi yasaktı. Glutensiz gıdalar da çok pahalıydı. O zaman eşim çalışıyordu, ben çalışıyordum alabiliyorduk. Ama 1.5 yıl önce eşimi kaybettim glutensiz malzemelere ulaşmak artık daha zor” dedi

Haberlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin glutensiz gıda yardımı yapacağını duyunca başvuruda bulunduğunu söyleyen Kocabaş, kendisinden çok çölyak hastası çocuklar için mutlu olduğunu söyledi. “Bizim gıdalarımız gerçekten çok pahalı” diyen Kocabaş, “Markete gittiğinizde büyükler nefsine hakim olabilir ama bir çocuğa bunu alma diyemezsin. " dedi.

“Taleplere duyarsız kalmadık"

Antalya'da dertlere derman olmak sözüyle göreve geldiğini hatırlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Zor durumdaki vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çölyak gibi bir ömür boyu özel beslenme gerektiren hastalarımızın sesine de duyarsız kalamazdık. Glutensiz gıda yardımı taleplerini değerlendirerek harekete geçtik ve maliyeti son derece yüksek olan bu gıdaların bir bölümünü belediye olarak ücretsiz karşılama kararı aldık. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılama yönündeki çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi çölyak hastalarının Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na sağlık raporu ile başvuru yapması gerekiyor.