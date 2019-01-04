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Çöp bidonu ve mazgal hırsızı yakalandı

Antalya’nın Serik ilçesinde belediyeye ait çöp bidonu, bank, mazgal, demir bariyer ve muhtar adayı reklam tabelası, taksi durağı tabelası çaldığı belirlenen şahıs yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde belediyeye ait çöp bidonu, bank, mazgal, demir bariyer ve muhtar adayı reklam tabelası, taksi durağı tabelası çaldığı belirlenen şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Serik polisi Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde şüphe üzerine Hüseyin S. yönetimindeki 07 YT 085 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada Serik Belediyesi yazılı çöp bidonu, bank, mazgal, demir bariyer ve bazı muhtar adayı reklam tabelası, taksi durağı tabelası ele geçirdi.


Hüseyin S, emniyette alınan ifadesinde hurdacılık işiyle uğraştığını ve kamyonet kasasındaki malzemeleri gece saatlerinde Serik ilçe merkezi ve Belek Mahallesi'nden sökerek araca yüklediğini söyledi.


Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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