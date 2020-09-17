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Çöp eşyaların olduğu alanda çıkan yangın korkuttu

Antalya’da çöp eşyalarla dolu çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Antalya'da çöp eşyalarla dolu çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



Yangın, akşam saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin durumu haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Plastik eşyalardan dolayı zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı


Mahalle sakinlerini korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat çalışması sonucu söndürüldü.

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