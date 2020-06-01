İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Korkuteli ilçesinde yeni tip Korona virüse (Covid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında ilçede bulunan çöp konteynerleri dezenfekte edildi.


Korkuteli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre sağlığına karşı oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak ve kötü kokulara sebep olmasını önlemek amacıyla konteynerleri yıkama ve dezenfekte çalışması başlattı. Tüm mahallelerdeki konteynerler yıkama ve dezenfekte aracı içerisinde özel solüsyonlar ile dezenfekte edilirken, çalışmanın tamamlanmasının ardından konteynerler kısa süre içerisinde yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.


İşlem sırasında özel tasarım kamyonunun içine alınan çöp konteynerleri sıcak su ile yıkanırken, yıkama işleminde kullanılan özel solüsyonların doğaya zarar vermediği de kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.