Çöp toplayan 3 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çöp konteynerlerini boşaltan belediye çalışanı 2 temizlik görevlisi ve çöp kamyonunu süren bir şoför dakikalar sonra fenalaştı. Temizlik işçileri Mahmut Şahin, Mehmet Özer ile çöp aracının şoförü Hakkı Aslan kusmaya başlayınca çöp kamyonuyla Gazipaşa Devlet Hastanesinde geldiler.

Üzerleri çıkartılan işçiler tedavi altına alındı. Antalya'dan gelen AFAD ekipleri işçiler ve çöp konteyneri üzerinde ölçümler yaptı. Sabah saatlerinde hastaneden taburcu olan işçilerden Hakkı Aslan, "Çöp kovalarını dökerken arkadaşlar maske olduğu halde kokudan etkilenmişler. Koku bana da geldi. Diğer bir çöp bidonunda durduk ve koku ağırlaşmaya başladı. Yarım saat kadar çalışmaya devam ettik ama arkadaşlarda kusma ve gözlerde yanma belirtisi görülmeye başladı. İşi bırakıp kendimizi hastaneye attık. Hastanede önce dezenfekte yaptılar. Sonra tahliller yapıldı. AFAD ekipleri geldi. Aracı ve çöp bidonunu incelediler. Maddenin ne olduğunu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.