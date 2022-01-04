Corenden Airlines'a Hizmet İhracatı Şampiyonları'nda dördüncülük ödülü

Türkiye'de hizmet sektörlerinin ödüllendirildiği 2020 yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları'ndan biri olan Corendon Airlines, “Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri” kategorisinde dördüncü oldu.

2022 yılı itibarıyla 65 ülkede 165 noktaya uçan, Avrupa ve dünyayı Türkiye'yi bağlayan Corendon Airlines ülke ekonoisine katkı sağlamaya, istihdam oluşturmaya ve Türkiye'nin tanıtımına destek sağlamaya devam ediyor.

Havacılık sektöründe çok kısa süre içerisinde saygın bir konum elde eden Corendon Airlines, 2020 yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları'ndan biri seçildi ve Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri kategorisinde dördüncü oldu.

Türkiye İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ödül organizasyonunda saygın bir ödül daha elde eden Corendon Airlines, 2022 yılında da filosunu büyütmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam edecek.