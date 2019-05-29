İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Corendon ailesi iftarda bir araya geldi

Corendon Turizm Grubu iftar programında konuşan Kurucu Ortak Yıldıray Karaer, "Çok iyi bir turizm sezonu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Corendon Turizm Grubu iftar programında konuşan Kurucu Ortak Yıldıray Karaer, "Çok iyi bir turizm sezonu olmasını temenni ediyorum" dedi.


Corendon Turizm Grubu yönetimi, Ramazan ayı vesilesyile düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde turizm ve iş dünyası camiası ile bir araya geldi.


Yaklaşık 300 kişinin katıldığı iftar yemeğinde bir konuşma yapan Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, düzenledikleri yemeğe katılanlara teşekkür etti.Karaer, çok iyi başlayan 2019 turizm sezonunun aynı şekilde devam ederek kapanmasını temenni etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.