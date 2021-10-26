Corendon Airlınes Danimarka pazarında

Corendon Airlines, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve Polonya'dan sonra şimdi de Danimarka pazarına giriş yapıyor. Paskalya tatili itibariyle uçuşlarına başlayacak olan tatil havayolu Corendon Airlines, 24 Haziran itibari ile de 3 uçağını yeni pazarına konumlandırarak konumunu güçlendirecek.

Pandemi döneminin ardından pazar ve destinasyon sayısını artırarak büyümeye kaldığı yerden devam eden Corendon Airlines, Danimarka pazarına hızlı bir giriş yapacak. 8 Nisan 2022'den itibaren Antalya'dan Kopenhag, Billund ve Aalborg'a direkt uçuşlara başlayacak olan uluslararası havayolu, 24 Haziran itibariyle ise 2 uçağını Kopenhag'a; 1 uçağını da Billund'a konumlandırarak Danimarka'nın bu en yoğun havalimanlarından Türkiye, İspanya ve Yunan Adalarına turistik uçuşlara başlayacak. Yaz boyu Kopenhag'dan haftada 30; Billund'dan ise haftada 14 uçuş yapacak Corendon Airlines, 2022 kışı itibariyle uçuşlarına ara vermeden devam etmek hedefinde.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Avrupa pazarında büyüme stratejilerine pandemi sonrası kaldıkları yerden devam ettiklerini anlatırken, Danimarka pazarının da kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Yıldıray Karaer, “Danimarka pazarına da tıpkı yıllardır Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz iş modeli ile giriyoruz. Bu ülkelerde yıllardır uyguladığımız ve başarılı olduğumuz üzere Danimarka'da da büyüklü veya küçüklü; klasik veya dinamik tur operatörleri ve acenteler ile iş birliği yapmak üzere yola çıktık. Kısa zaman içerisinde Danimarka'dan daha fazla turistik destinasyona uçmayı hedefliyoruz. İlaveten, bu meydanlarda konumlandırdığımız uçaklarımız ile, uçuşlarımızın Kış sezonunda da devam edeceğini müjdelemek istiyorum” diye konuştu.