Corendon Airlines Köln'den sezonun ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Corendon Airlines, Almanya'nın Köln-Bonn Havalimanı'ndan uçuşlarına başladı.

İspanya'nın Palma de Mallorca Havalimanı'na gerçekleştirilen ilk uçuş için havalimanı yetkilileri ve Corendon yöneticilerinin katıldığı bir organizasyon düzenlendi. Uçuş noktalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Corendon Airlines, Almanya'nın önemli meydanlarından biri olan Köln-Bonn Havalimanı'ndan uçuşlara Mayıs ayı itibariyle başladı. CXI 1022 sefer sayılı sezonun ilk uçuşu İspanya'nın Palma de Mallorca Havalimanı'na gerçekleştirildi.

Köln'den haftada 21 uçuş

Uçuş öncesinde Corendon Airlines ve Köln-Bonn Havalimanı yetkililerinin katılımı ile düzenlenen törende uçak önünde kurdele kesilerek Köln base ilk uçuş kutlandı. Kurdele kesimi sonrası bir açıklama yapan Corendon Airlines Uçuş İşletme Direktörü Erhan Bayram, “Bu yıl hem filomuzdaki uçak sayısını hem de base ve destinasyon sayımızı önemli ölçüde artırıyoruz. 2019'da ilk kez base olarak uçacağımız Köln-Bonn Havalimanı'ndan Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İspanya'ya yıl boyu devam edecek uçuşlarımızın ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. Bu meydandan uçuşlarımızın önümüzdeki sezonlarda da artarak devam edeceğini umuyoruz” dedi.

Köln'den 2019'da haftalık 21 uçuş gerçekleştirecek olan Corendon Airlines, 2020'de ise bu meydana ikinci bir uçak daha base ederek, hem uçuş hem de yolcu sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor. Corendon Airlines'in Köln-Bonn Havalimanı (CGN) Antalya uçuşları haftanın her günü olarak belirlendi.