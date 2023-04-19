Corendon Airlines, LinkedIn Türkiye'nin en iyi şirketlerinden biri oldu

sezonunu kutlayan Corendon Airlines, 2023 LinkedIn Top Companies'de kariyerini geliştirmek isteyen çalışanların yetkinlik ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olan en iyi 15 şirketten biri seçildi.

Corendon Airlines, LinkedIn Türkiye tarafından hazırlanan ülkemizin önde gelen firmalarıyla birlikte Türkiye'nin en iyi iş yerlerinin seçildiği listede yer aldı. Türkiye'de ilk defa yayınlanan 2023 LinkedIn Top Companies kriterleri arasında gelişim becerisi, yetenek gelişimi, şirket istikrarı, şirket dışı fırsatlar, şirket yakınlığı, cinsiyet dağılımı, eğitim geçmişi ve ülkedeki çalışan varlığı da dahil olmak üzere sekiz temel kriter ve LinkedIn verileri bulunuyor. Aynı zamanda şirketlerin Top Companies'de yer alabilmeleri için en az 500 çalışanı istihdam etmeleri gerekiyor. Bununla beraber toplanan tüm veriler ve incelenen kriterler, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 arasındaki dönemi kapsıyor.

Top Companies, Belçika'dan Kanada'ya, Almanya'dan İrlanda'ya İsviçre'den Birleşik Krallık ve ABD'ye kadar dünyanın pek çok ülkesinden en iyi şirketleri değerlendiriyor.

Kariyerini geliştirmek isteyenler için kaynak niteliği taşıyan listede "İlklerin Hava Yolu" Corendon Airlines, hava yolları ve hava taşıtı yönetimi yetenekleri ile ön plana çıkarken, yer hizmetleri sağlama konusundaki kalitesi ve destinasyon yönetimindeki uzmanlığıyla her yıl daha da büyümeye devam ediyor.

37 uçaklı filosu ile hizmet veren Corendon Airlines, Corendon Turizm Grubu çatısı altındaki 4 şirketten biri olup, bünyesinde 1'i Türkiye 2'si Avrupa bayraklı olmak üzere 3 hava yolu şirketi barındırarak, Avrupa'nın önde gelen tatil hava yollarından biri konumunda bulunuyor.

Corendon Turizm Grubu çatısı altındaki diğer grup şirketlerinden olan ve Corendon markasının temelini oluşturan Corendon Tur Operatörü ise Hollanda'da kuruldu. Sunduğu destinasyon çeşitliliği ve hizmet kalitesi ile Avrupa'da adından sıkça söz ettiren tur operatörlerinden biri konumuna kısa sürede yükseldi.

Antalya, Amsterdam, Ibiza ve Karayipler'in Curaçao adasında 8 oteli bulunan Corendon Hotels&Resorts ile her yıl Türkiye'ye gelen binlerce turiste rehberli turlar, transfer gibi hizmetler veren Corendon Incoming acentesi de Corendon Turizm Grubu bünyesindeki diğer şirketlerden biri.