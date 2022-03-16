Corendon Airlines Londra-Antalya arası her gün uçacak

Corendon Airlines, 1 Nisan'dan itibaren İngiltere uçuşlarına başlıyor. Corendon Airlines, 2022 yaz sezonunda uçuş ağına yeni destinasyonlar ekleyecek ve uçuş frekanslarını artıracak. Covid-19 salgınından kaynaklı seyahat kısıtlamalarının daha da hafifletilmesiyle birlikte yaptıkları seyahat rezervasyonlarının sayısını artıran İngiliz turistler ise Corendon Airlines'ın yeni uçuşlarıyla birlikte ülkeye daha da konforlu şekilde seyahat edecek.

İngiliz turistlerin Türkiye'ye yoğun ilgisini de göz önünde tutarak İngiltere - Türkiye uçuş programını genişleten Corendon Airlines, Londra'dan Antalya'ya günlük uçuşlar gerçekleştirecek. Corendon Airlines geniş bir uçuş planı sunduğu İngiltere pazarında 5 havalimanından gerçekleştireceği uçuşlara 1 Nisan itibariyle başlıyor. Londra'nın yanı sıra Birmingham, Manchester, Newcastle ve Glasgow'dan da Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuşlar gerçekleştirecek Corendon Airlines, böylece ülkeye gelecek yabancı turist sayısının artışına ciddi katkıda bulunacak.

“İngiltere'den gördüğümüz ilgiden çok memnunuz”

Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan ise 2022 yılının yaz sezonuyla ilgili, “Nisan ayında başlatacağımız yaz sezonuna büyük beklentilerle ve umutlarla giriyoruz. Covid-19 salgını sebebiyle yaşadığımız duraklama sürecinde altyapımızı geliştirmeye odaklandık ve büyük bir dijital dönüşüm gerçekleştirdik. İngiltere dijital kanalların önemli olduğu bir pazar, biz de gerçekleştirdiğimiz dijital geliştirmeler ile bu pazarın dinamiğine uyum sağlıyoruz. Avrupa'dan ve özellikle İngiltere'den gördüğümüz ilgiden çok memnunuz. Duyurduğumuz planlamamız ve erken rezervasyon kampanyalarımız, bu coğrafyadan çok büyük ilgi gördü. Yüksek ilgileri ile Türkiye'yi ne kadar özlediklerini gösteren İngiliz yolcuların en çok tercih attığı destinasyon olarak ise Antalya öne çıkıyor. Biz de bu talebe cevap vermek adına uçuşlarımızın frekansını artırmayı ve aralıksız devam ettirmeyi hedefliyoruz. İngiltere'deki farklı şehirlerden gerçekleştireceğimiz uçuşların çok verimli geçeceğine eminiz. Ayrıca önümüzdeki süreçte İngiltere'den yeni şehirler de ekleyerek uçuş destinasyonlarımızın sayısını artıracağız. Planlamalarımızı kış sezonunu da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı, İngiltere pazarında atağa kalktığımız bir dönem olacak” diye konuştu.