Corendon Aırlines, Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na sponsor oldu

Daha önce Muratpaşa Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nın ana sponsorluğunu üstlenen Corendon Airlines, 2021-2022 sezonu itibarıyla faaliyetlerine başlayan Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın da ana sponsoru oldu.

Uluslararası çerçevede Antalya'nın tanıtımına katkıda bulunan kulüplerin destekçilerinden Corendon Airlines, Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na da Sigortashop Kadınlar 1.Ligi yolculuğunda destek verecek. Sponsorluk anlaşması kapsamında Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na iletişim ve tanıtım desteği de sunulacak. Hem Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın hem de sponsorluk anlaşmasının lansmanı ise Antalya'da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

“Antalya için yeni heyecan”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya için yeni bir heyecanını kapılarını aralarken bir dünya markası olan Corendon Airlines'ın desteğinin hem çok önemli hem de gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Uysal, belediyenin ve ilçenin ismini taşıyan spor kulübünün Antalya'da amatör spor branşlarının, belediyenin spor okullarında yetişen genç sporcularını desteklenmesinde çok önemli rol oynadığını söyledi. Kulübün uzun yıllar, lokomotif branşını kadın hentbolu oluştururken bu sezonda bir değişikliğe gidildiğini aktaran Başkan Uysal, “Kendimize yeni bir yol çizerek Antalya'mıza yeni bir olanak sunalım, istedik. O nedenle, Türkiye'de çok popüler olan, dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk 5'te olduğumuz tek ve yegane takım sporu olan kadın voleybolunda bir Antalya temsili üretmeye karar verdik" diye konuştu.

Sezona, Emin İmen'in başantrenörlüğünde genç ve yetenekli bir oyuncu grubuyla başlayacaklarını belirten Başkan Uysal, “Hocamız çok tecrübeli. Sporcularımız genç ve yetenekli. Ligin üst sıralarını zorlayacağız. Sultanlar Ligi'ne çıkmak için iddialı bir sürece girmiş durumdayız. Antalya'mıza yakışacak, Muratpaşa'mıza çok yakışacak” şeklinde konuştu.

“başarı yürüyüşüne destek verecek olmak bizi gururlandırıyor”

Antalya merkezli bir şirket olarak Antalya'da faaliyet gösteren bir spor kulübü ile daha iş birliği yapacak olmanın kendilerini gururlandırdığını söyleyen Yıldıray Karaer, “Uzun süreli kadın hentbol takımı sponsorluğumuza ek olarak kadın voleybol takımı sponsorluğumuzu da gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz.Markamız için Antalya merkezli spor kulüplerimizin ve özellikle kadın takımlarının tüm sponsorluklarımızın içinde çok özel bir yeri var. Bu iş birliklerimizin hem Türk sporunun gelişimi hem de çocuklarımızın sporla tanışması noktasında büyük öneme sahip olduğumuza inanıyoruz. Takımımıza katkı sağlayacağımız için de gururluyuz. Sporcularımızın hayallerini gerçekleştireceğine, Antalya'yı en üst seviyede temsil edeceğine dair inancımız tam. Tüm sporcularımıza ve Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na 2021 - 2022 sezonu için başarılar diliyoruz. Spor, Corendon Airlines'ın marka kimliğinin merkezinde bulunan olgulardan biri. Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları sayesinde turizmin dinamizmiyle sporun heyecan, eğlence ve hareketliliğini aynı platformda buluşturuyoruz. Yakın gelecekte yeni anlaşmaları da hayata geçirecek ve spor ailesini mutlu etmeye devam edecek, çok kapsamlı anlaşmalarımızla spor dünyasına adım atmak isteyen markalar için de örnek olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.