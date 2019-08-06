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Corendon Airlines Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yükselişini sürdürüyor

Corendon Airlines, Capital 500 Türkiye listesindeki 365.

sıradaki yerini 273. sıraya yükseltirken, cirosunu en çok artıran şirketler arasında da 16. sıraya yerleşti.


Ekonomi ve iş dünyasının prestijli yayınlarından Capital Dergisi'nin hazırladığı 500 Büyük Özel Şirket araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında geçtiğimiz yıl 365. sırada yer alan Corendon Airlines, bu sene 273. sıraya yükselerek başarı grafiğini yükseltti. Corendon Airlines, aynı zamanda Türkiye'deki cirosunu en çok artıran 500 şirket listesine 16. sıradan girmeyi de başardı.


Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Capital 500 listesindeki yükselişleri ile ilgili olarak şöyle bir açıklamada bulundu: “Türkiye'nin En Büyük Şirketleri listesindeki yükselişimiz, bizim için bir motivasyon kaynağı… Bu başarılardan yola çıkarak daha iyisine ulaşmaya çalışıyoruz. Kurulduğu yıldan beri, artan bir başarı grafiği ile yoluna devam eden Corendon Airlines olarak her geçen yıl hedeflerini gerçekleştirmenin ve hatta bu hedeflerden daha fazlasını başarabilmenin gururunu yaşıyoruz.”

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