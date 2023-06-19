Corendon Airlines, 'Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı' listesinde

yılını geride bırakan Corendon Airlines (Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.), Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' araştırmasının 2022 listesinde en çok hizmet ihracatı yapan 8'inci firma oldu.

Raffles İstanbul Zorlu Center'da gerçekleşen görkemli TİM 30. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Türkiye'nin değerli şirketleri ödüllerine kavuştu. 65 ülke ve 165 havalimanına dirkt uçuş yapan Corendon Airlines ödül alan firmalar arasında yerini aldı. Türkiye'nin en değerli firmalarının katıldığı ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ülkeye taşıyan firma, 2023 senesi itibariyle 37 uçaklı filosuyla faaliyetlerine büyüyerek devam ediyor. Firma, son yıllarda spor gelişimine katkı sağlamak ve Türkiye'de spor turizmini geliştirmek adına hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok spor kulübüne, elit sporcuya ve spor organizasyonuna sponsorluk desteği sağlıyor.

Firmanın almış olduğu ödül Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer adına, firmanın Grup Mali İşler Danışmanı Dr.Batuğhan Karaer'e takdim edildi. Dr. Batuğhan Karaer ödül ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi:

“Bu sene de ülkemizin en değerli şirketlerinin arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz. Corendon Turizm Grubu olarak, ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 22 yılın ardından bugün 37 uçaklı filomuz ve otellerimizle sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en önemli turizm şirketlerinden biri haline geldik. Corendon Airlines olarak 65 ülkede 165 destinasyona direkt uçuş sağlıyoruz. Türkiye yüzyılında, ekonomide ve ihracatta büyüme hedefine, her yıl daha da genişleyen filomuzla milyonlarca turisti ülkemize taşıyarak katkı sağlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu anlamlı gecede, ülkemizin en önemli şirketleri bir araya geldik. Aldığımız bu değerli ödül yeni hedeflerimize koşmak adına bizi motive edecek. Bizleri bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederiz."