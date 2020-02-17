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Corendon Airlines, yeni uçuş noktası Weeze'yi tanıttı

Almanya pazarındaki büyümesini, destinasyon ve uçuş sayısını artırarak sürdüren Corendon Airlines, Haziran 2020 tarihi itibarıyla Almanya’nın Niederrhein bölgesinde bulunan Weeze Havalimanı’ndan başlayacağı uçuşları seyahat acentelerine düzenlediği akşam yemeği ile tanıttı.

Almanya pazarındaki büyümesini, destinasyon ve uçuş sayısını artırarak sürdüren Corendon Airlines, Haziran 2020 tarihi itibarıyla Almanya'nın Niederrhein bölgesinde bulunan Weeze Havalimanı'ndan başlayacağı uçuşları seyahat acentelerine düzenlediği akşam yemeği ile tanıttı.


Almanya pazarında başarılı operasyonlarla yerini her geçen gün daha da sağlamlaştıran Corendon Airlines, Weeze Havalimanı ile uçuş noktalarına bir yenisini daha ekledi. Almanya'nın Niederrhein bölgesinde bulunan Weeze Havalimanı'na yapacağı uçuşlara Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayacak. Almanya ve Hollanda'dan seyahat acentelerin katıldığı etkinlikte, Weeze Havalimanı Pazarlama Müdürü Holger Terhorst, “Corendon Airlines ile yaptığımız işbirliği her iki taraf için de memnun edici. 2020 sezonu boyunca 30 bin ekstra yolcu üretilmesini planladığımız işbirliğimizin ilerleyen senelerde artarak büyüyeceğinden eminiz. Corendon Airlines'ın sunduğu destinasyonlar, Weeze Havalimanından seyahat etmeyi tercih eden hem Alman hem Hollandalı yolcuları oldukça memnun etti” dedi.


Hollanda sınırına yakın bir noktada bulunan Weeze Havalimanı, bu açıdan hem Alman hem de Hollandalı yolcuların uçuşlarına ev sahipliği yapıyor. Havalimanı, coğrafi konumu, kolay ulaşılabilirliği ve rahat bir havalimanı olması nedeniyle yolcular tarafından tercih ediliyor.


Corendon Airlines'ın Weeze Havalimanı'nda 13 Haziran 2020 tarihinde başlayacağı uçuşlar için uçuş planlaması şu şekilde: Heraklion ve Hurghada - her çarşamba, Rodos - her cuma, Antalya - her çarşamba ve cumartesi.

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