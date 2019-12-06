Corendon Airlines'tan Travel Turkey İzmir'in ilk gününde konser sürprizi

Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'nın ilk gününde standında düzenlediği Necati ve Saykolar konseriyle fuara katılanlara keyifli bir sürpriz yaparak eğlenceli dakikalar yaşattı.

Geçtiğimiz Haziran ayında İzmir ve çevre illere seyahat edebilecek yolcu potansiyelini dikkate alarak Avrupa'dan İzmir'e direkt uçuşlar düzenlemeye başlayan Corendon Airlines, grup şirketlerinden otel ve incoming iştirakleri ile birlikte 5-7 Aralık günleri arasında fuarizmir'de düzenlenen 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'na katıldı. Travel Turkey İzmir'in ilk gününde, Corendon standında gerçekleştirilen Necati ve Saykolar konseri sektör profesyonellerine ve fuarı ziyaret edenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Cem Karaca, Barış Manço ve Moğollar gibi Anadolu rock'ının efsanevi isimlerinin şarkılarına getirdiği yorumla tanınan Necati ve Saykolar'ın konserinde stant adeta doldu taştı. Rusya, Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve İran başta olmak üzere 45 farklı ülkeden fuara katılan ziyaretçiler, Necati ve Saykolar'a dans ve alkışlarla eşlik etti.