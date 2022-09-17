Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam eden yeşil-turunculu ekip teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan Alanyaspor, duran top çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe- Corendon Alanyaspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Alpaslan Dedeş oldu. Mücadelenin 4. hakemi ise Cansu Tiryaki olarak belirlendi. Yeşil turunculu ekip bugün havayoluyla İstanbul'a gidecek.