Corendon Cheese Yelken Takımı'ndan 20. Bosphorus Cup'ta IRC 2 sınıfı birinciliği

2019 yılında düzenlenen Bosphorus Cup'ta IRC2 Sınıfı birinciliği elde eden Corendon Cheese Yelken Takımı, 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 20. Bosphorus Cup'ta da IRC2 Sınıfı'nda birinci oldu.

Corendon Cheese ayrıca IRC2 Sınıfı'nda yarışmasına rağmen IRC0 ve IRC1 sınıflarından takımları geçerek genel klasman beşincisi oldu ve yelken dünyasında pek rastlanmayan bir başarıyı da elde etti.

“Yarışlar Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda düzenlendi”

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda düzenlenen şamandıra ve boğaz geçiş yarışlarının başından sonuna kadar başarılı performans gösteren Corendon Cheese, yarışın son gününde de istikrarlı performansını sürdürerek IRC2 Sınıfı'nın bir numaralı takımı oldu.

Sadece iki yıllık bir takım olmasına rağmen katıldığı tüm yarışlarda önemli sonuçlar elde eden Corendon Cheese'in 20. Bosphorus Cup kadrosu ise şu şekildeydi :Güney Kaptan (dümenci), Volkan Süslü, Berna Oskay, Burcu İnal, Burcu Özçil, Peyven Ruşen Erkan, Kemal Topçu, Sefa Şahin ve Serhan Erdoğmuş.”

“Çalışanlarımız hayatına değer kattığımız için çok mutluyuz”

Corendon Airlines İnsan Kaynakları Direktörü ve Corendon Cheese yelken yarışçısı Berna Oskay ise yarıştan sonra, “Corendon Airlines ailesi olarak bir kez daha böyle büyük bir başarı kazandığımız için çok mutluyuz. Spor, markamızın DNA'sında bulunan bir olgu ve çalışanlarımızı hayatlarında spora yer açmaları konusunda her zaman teşvik ediyoruz. Çalışanlarımızın yer aldığı yelken, bisiklet ve koşu takımlarımızla onların hayatlarına değer kattığımıza inanıyor ve bundan çok mutlu oluyoruz” dedi.