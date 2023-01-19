Corendon Hotels & Resorts'den eğitime katkı

maddesinde yer alan "Okulun Atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması/desteklenmesi' çerçevesinde okula kat hizmetleri atölyesi kazandıran ilk işletme oldu. Otel standartlarına uygun hazırlanan atölye sayesinde öğrencilere otelcilik standartlarına uygun eğitim alma imkânı sunulacak.

“Çalışanlar, bu program sayesinde eğitimlerini tamamlayacaklar”

Ustalık Telafi Programı (MESEP) en az ortaöğretim kurumu mezunlarından bakanlıkça belirlenen Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programını başarı ile bitirenlere ustalık belgesi verilecek. “Çerçeve öğretim programında yer alan alan/dal dersleri işletmelerde yapılabilir." fıkrasının eklenmesi sonucu oluşan değişiklik gereğince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında uygulanmak üzere 24 alan 97 dalda "Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programları" hazırlanıp, Corendon Hotels & Resorts tarafından uygulamaya konuldu.