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Corendon Hotels & Resorts'e yeni atamalar

Corendon Hotels & Resorts’e üst düzey yeni atamalar yapıldı.

Corendon Hotels & Resorts'e üst düzey yeni atamalar yapıldı. Sinem Duygu Oral, Ürün Geliştirme ve Pazarlama Direktörü; Alpaslan Güney ise Satış Direktörü olarak atandı.


Turizm ve otelcilik alanında önemli deneyimleri bulunan Sinem Duygu Oral ve Alpaslan Güney, kısa süre önce yeni görevlerine başladı. Atamalar çerçevesinde Sinem Duygu Oral, Corendon Hotels & Resorts'ün yeni Ürün Geliştirme ve Pazarlama Direktörü olurken, Alpaslan Güney de Satış Direktörü olarak görevlendirildi.


Sinem Duygu Oral ve Alpaslan Güney, yaptıkları ortak açıklamada yeni görevlerinden dolayı çok mutlu olduklarını ve Corendon Hotels & Resorts çatısı altında gerçekleştirecekleri projelerle ziyaretçi deneyiminin daha da üst seviyeye çıkarılmasına katkı sağlayacaklarını belirtti.


Sinem Duygu Oral ve Alpaslan Güney, değişen misafir beklentilerine hızlı cevap vererek ve teknolojik gelişmeleri daha da yakından takip edip, grubun büyüme hedeflerine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. İki yeni yönetici de yeni yapılanmada yer alarak gerçekleştirecekleri projelerle fark oluşturmak ve ziyaretçi deneyiminin daha da üst seviyeye çıkarmak için heyecanlı olduklarını ifade etti.

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