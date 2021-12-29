Corendon ile Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü

“Öğrenciler, bu program sayesinde eğitimlerini tamamlayacaklar”

Corendon Hotels ve Resorts İnsan Kaynakları Direktörü Yılmaz Taştan, “Lise eğitimini farklı sebeplerden dolayı tamamlayamamış öğrenciler, bu program sayesinde eğitimlerini tamamlayıp lise diplomalarını, ustalık belgelerini ve işyeri açma belgelerini aynı anda alabilecekler, bu protokol ile Corendon Hotels & Resorts eğitim sürecinin tamamına dahil olacak. Öğrencilerimizin Corendon Hotels be Resorts'teki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz” dedi.

İstihdam öncelikli, istihdam garantili eğitim vermeye başladıklarını belirten Taştan, ayrıca eğitimine devam eden MESEM öğrencilerine asgari ücretin 3'te 2'si oranında ücret ödeyeceklerini ve sigortalarının okul tarafından yapılacağını da belirtti. Protokol, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ersümer Eren ile Corendon Hotels & Resorts İnsan Kaynakları Direktörü Yılmaz Taştan tarafından imzalandı.