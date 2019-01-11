Corendon Turizm Grubu ortağı Yıldıray Karaer: "2019 yılında Türkiye'nin fiyatları rakiplerinden yüksek"

Corendon Turizm Grubu ortağı Yıldıray Karaer, "Bizim Nisan-Ekim arasındaki ortalama satışlarımız Türkiye'nin 731 avro iken İspanya 728 avro, Yunanistan ise 668 avroya gerçekleşmektedir. Yani Türkiye artık ucuz satılmıyor. 2019 yılı Türkiye fiyatları yüksek" dedi.

Corendon, gruba ait Village Hotel Amsterdam'da düzenlenen basın toplantısı ile 2019 projelerini ve yeni yatırımlarını basın mensupları ile paylaştı. Toplantıya Corendon Turizm Grubu ortakları Yıldıray Karaer ve Atılay Uslu katıldı.

2019 fiyatları rakip ülkelerden yüksek

Toplantıda konuşan Yıldıray Karaer, Türkiye'nin kriz yıllarında ucuz satıldığı için bazı kişilerin eleştirilerine maruz kaldıklarını hatırlatarak, "Kriz yıllarında müşteri gelmiyordu. Onlar ancak ucuz fiyatla geldi. Yapılması zorunlu olanı yaptık ama bu eleştirildi. Şimdi Türkiye rağbet görüyor. Fiyatlarımız arttı. Bizim Nisan-Ekim arasındaki ortalama satışlarımız Türkiye'nin 731 avro iken İspanya 728 avro, Yunanistan ise 668 avroya gerçekleşmektedir. Yani Türkiye artık ucuz satılmıyor. 2019 yılı Türkiye fiyatları yüksek" dedi.

"Türkiye'ye olan talep 2019'da artacak"

Yıldıray Karaer, 2019'da Türkiye'ye olan paket tatil talebinin oldukça arttığını anlattı. 2019 yaz sezonu için genel rezervasyon artışının yüzde 28 olduğu Hollanda pazarında Türkiye'ye olan talebin ise yüzde 36 olduğunu açıkladı. Karaer, paket tur fiyatlarının da 2019'da yükseleceğini belirterek 2019'da en çok talep artışı gören destinasyonların Alanya, Antalya, İzmir ve Dalaman olduğunu sözlerine ekledi.

Otelin bahçesine jumbo jet yerleşecek

Corendo'nun yatırımları hakkında bilgi veren Atılay Uslu, Şubat ayında gruba ait olan ve Hollanda'da bulunan Village Hotel'in bahçesine Boeing 747-400 jumbo jet yerleşeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hollanda basını da bu işi yakından takip ediyor. Dünyanın en yaşlı jumbo jeti olan ve son uçuşunu KLM Havayolları filosunda geçtiğimiz ay yapan uçak, şu anda Amsterdam Schiphol Havalimanı hangarında söküm sürecinde. 'City of Bangkok' isimli uçak Şubat ayında Schiphol Havalimanından Village Hotel'e getirilmesi için yol üstündeki kanalların üzerine geçici köprüler kurulacak ve otoban boyunca yer alan trafik lambaları ve elektrik direkleri sökülecek. Uçağın satın alınması ve otele yerleştirilmesi projesinin maliyeti 2,5 milyon euro'yu buldu. Village Hotel'in bahçesine yerleştirilecek Boeing 747-400 restoran, kafe ve kütüphane olarak kullanılacak" dedi.